"Угнал у отца машину": 18-летний парень сбил подростка в Абайской области

В Абайской области 18-летний парень, угнав у отца авто, сбил 15-летнюю девочку. В результате ДТП подростка с травмами госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Hello_semey2 опубликовано видео, в котором мать пострадавшей девочки рассказала подробности ДТП и призвала полицию призвать к ответственности водителя авто.

"Водитель, 18-летний мальчик, угнал у отца машину. В 19:00 как бы уже темно. Их было 4 ребятишек, но моя с краю шла. Он, получается, на скорости сбил ее, и от удара она перелетела через машину. Сейчас сделали первую операцию, состояние тяжелое. Отец говорит, что не давал ключи, но этот мальчик 18 лет, он, получается, сел за руль без прав", – рассказала женщина.

В Департаменте полиции области Абай в комментариях к публикации сообщили, что ДТП произошло 4 ноября в Бескарагайском районе на трассе Семей-Долонь-Коянбай 162/22 км.

"18-летний водитель, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на 15-летнего подростка.

Девочка с различными травмами была доставлена в больницу", – рассказали в ведомстве.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Полицейскими также назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

В ДП добавили, что ход расследования находится на особом контроле руководства регионального ведомства.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее ребенок попал в реанимацию с серьезными травмами в результате наезда автобуса – инцидент произошел на пешеходном переходе в Экибастузе.