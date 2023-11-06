Бетономешалка столкнулась с автобусом на остановке в Астане (видео)

Бетономешалка столкнулась с пассажирским автобусом, стоявшим на остановке в Астане. В результате происшествия пострадавших не было, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане автобетоносмеситель въехал в пассажирский автобус. Видеоролик, снятый очевидцами, опубликовали в Instagram-профиле vkurse_astana.

В компании City Transportation Systems корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло сегодня, 6 ноября, в 11:40 на проспекте Туран.

"Водитель грузовой автомашины (бетономешалка), нарушив дистанцию движения, допустил столкновение со стоящим на остановочном пункте №26 маршрутом. Пострадавших нет.

МТС получил повреждение кузова с правой стороны, разбит стеклопакет задней двери. Водитель грузовой автомашины возместил ущерб автопарку. Далее (автобус – прим. ред.) направился в парк для устранения повреждений", – говорится в сообщении пресс-службы CTS.

Напомним, в конце сентября в Астане автомобиль протаранил автобусную остановку – пострадали восемь человек, в том числе девочка 2018 года рождения.

Ребенка осмотрели травматолог, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, были сделаны рентгенография и КТ головного мозга, после чего наложена гипсовая повязка.

Недавно в столице произошла другая авария с участием трех водителей авто недалеко от нового моста по проспекту Тауелсиздик. Одна из машин перевернулась, а другую отбросило на несколько метров.