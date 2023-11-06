6 человек погибли в жутком ДТП в Карагандинской области (видео)

Шесть человек погибли в жутком ДТП в Карагандинской области. Авария произошла на трассе Алматы - Екатеринбург сегодня, 6 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, 6 ноября на трассе Алматы - Екатеринбург произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и пять пассажиров легковушки.

Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работает следственная группа", - рассказали в МВД РК.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.