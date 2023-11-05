Жуткое ДТП произошло на трассе в ВКО: трое погибли, еще трое – в больнице (фото)

Вчера на трассе в Восточно-Казахстанской области столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. В итоге погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Так, по данным полиции, 4 ноября около 11:20 в районе 110 километра автодороги "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи" столкнулись Toyota Camry и Mitsubishi.

"В результате трое пассажиров скончались на месте, еще трое человек доставлены в медицинские учреждения с различными травмами", – отметили представители Департамента полиции ВКО в официальном Instagram-аккаунте.

По словам начальника ДП Ерлана Омарбекова, по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, полицейские обратились к водителям с предупреждением. Стражи порядка напомнили, что движение на дорогах с наступлением зимы требует особого внимания.

"Не превышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневров и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за дорожной ситуацией вокруг вас. Берегите себя и своих близких!" – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: