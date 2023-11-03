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Непогода стала причиной трех смертельных аварий в ВКО (видео)

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Люди на трассе возле разбитого авто
ДТП. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

В Восточно-Казахстанской области уже несколько дней подряд не прекращаются осадки. За последние три дня непогода стала причиной трех смертельных аварий, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, обильные дожди в регионе сменились снегопадом. Это привело к осложнению ситуации на дорогах и к нескольким десяткам ДТП. Три из них закончились трагически.

Одна из аварий произошла вчера, 2 ноября, на трассе Усть-Каменогорск- Риддер. Лоб в лоб столкнулись легковые машины. В результате ДТП погибла женщина, еще три человека пострадали. Ранее под колесами авто умерла еще одна женщина. Из-за снега и дождя водитель не заметил пешехода

Третье смертельное ДТП произошло 1 ноября на трассе Усть-Каменогорск-Быструха. Там также столкнулись два авто.

"В результате ДТП два пассажира от полученных травм погибли на месте. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа департамента полиции. Обстоятельства происшествия выяснятся", - сообщили полиции.

Еще несколько десятков машин дорожным службам пришлось вытаскивать из кюветов. На опасных горных участках из-за обильного снегопада ночью закрывают движение для транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2043887-nepogoda-stala-prichinoy-treh-smertelnyh-avariy-v-vko-video/

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