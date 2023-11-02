Мопед наехал на коляску с ребенком: врачи Алматы рассказали о состоянии девочки

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о том, в каком состоянии сейчас находится девочка, на коляску с которой наехал мопед, передает корреспондент NUR.KZ.

В УОЗ сообщили, что ребенка 2020 года рождения скорая доставила в Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы.

"Ребенок госпитализирован в отделение нейрохирургии с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей в левой теменно- височной области, левой лобно-скулово-щечной области. Ушибленные ссадины скуловой области слева.

На данный момент состояние ребенка средней степени тяжести, стабильное. Получает лечение согласно протоколу", - рассказали в Управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы вчера водитель мопеда допустил наезд на детскую коляску, в которой находилась трехлетняя девочка.

По информации полиции, данный факт был принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.