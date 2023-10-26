Атырауские полицейские сделали предупреждение водителю, а через час он попал в ДТП: погиб пассажир

В Атырауской области УАЗ столкнулся с грузовиком. Погиб человек. При этом ранее полицейские делали предупреждение водителю УАЗа о соблюдении ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По данным полицейских, 26 октября около 12:40 на 794 километре автодороги республиканского значения "Актобе-Атырау-Астрахань" автомобиль УАЗ под управлением гражданина 1979 года рождения столкнулся со встречным автомобилем марки DAF XF.

"Пассажир автомобиля марки УАЗ 1980 года рождения погиб в результате полученных телесных повреждений. В настоящее время ведется сбор соответствующих документов", – говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте департамента полиции региона.

При этом отмечается, что ранее сотрудники роты патрульной полиции при ДП Атырауской области предупредили водителя УАЗа о строгом соблюдении правил дорожного движения.

"Однако, водитель, несмотря на профилактические работы, стал причиной ДТП", – отметили стражи порядка.

Судя по времени, отмеченному на опубликованных кадрах, ДТП произошло через час после общения водителя с правоохранителями.

При этом представители ДП Атырауской области подчеркнули важность строгого соблюдения правил дорожного движения для всех участников дорожного движения.

Отметим, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: