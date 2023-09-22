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Мужчину зажало в искореженном при ДТП авто в Усть-Каменогорске

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Авто после ДТП.
Авто после ДТП. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске сегодня произошло ДТП, в результате которого мужчина оказался зажатым в искореженном автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По информации ведомства, сегодня к спасателям поступил вызов о том, что в Усть-Каменогорске по улице Бажова произошло ДТП, в результате которого мужчину зажало в авто.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда, прибыв к месту, приступили к извлечению пассажира из искореженного автомобиля. Как сообщили в ДЧС, у мужчины зажало ногу. При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали стойку аварийной машины, освободили пострадавшего и передали его врачам скорой помощи.

Госпитализация пострадавшего
Госпитализация пострадавшего. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Напомним, в Темиртау произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате аварии одному из водителей сильно придавило ногу. Врачи не смогли спасти пострадавшему ногу, и ее пришлось ампутировать.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2037713-muzhchinu-zazhalo-v-iskorezhennom-pri-dtp-avto-v-ust-kamenogorske/

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