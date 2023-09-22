Мужчину зажало в искореженном при ДТП авто в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске сегодня произошло ДТП, в результате которого мужчина оказался зажатым в искореженном автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По информации ведомства, сегодня к спасателям поступил вызов о том, что в Усть-Каменогорске по улице Бажова произошло ДТП, в результате которого мужчину зажало в авто.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда, прибыв к месту, приступили к извлечению пассажира из искореженного автомобиля. Как сообщили в ДЧС, у мужчины зажало ногу. При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали стойку аварийной машины, освободили пострадавшего и передали его врачам скорой помощи.

Госпитализация пострадавшего. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Напомним, в Темиртау произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате аварии одному из водителей сильно придавило ногу. Врачи не смогли спасти пострадавшему ногу, и ее пришлось ампутировать.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела: