Мужчину зажало в искореженном при ДТП авто в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске сегодня произошло ДТП, в результате которого мужчина оказался зажатым в искореженном автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
По информации ведомства, сегодня к спасателям поступил вызов о том, что в Усть-Каменогорске по улице Бажова произошло ДТП, в результате которого мужчину зажало в авто.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда, прибыв к месту, приступили к извлечению пассажира из искореженного автомобиля. Как сообщили в ДЧС, у мужчины зажало ногу. При помощи гидравлического инструмента спасатели разжали стойку аварийной машины, освободили пострадавшего и передали его врачам скорой помощи.
Напомним, в Темиртау произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате аварии одному из водителей сильно придавило ногу. Врачи не смогли спасти пострадавшему ногу, и ее пришлось ампутировать.
Что делать при попадании в ДТП?
Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2037713-muzhchinu-zazhalo-v-iskorezhennom-pri-dtp-avto-v-ust-kamenogorske/