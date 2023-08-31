Видео ДТП с патрульным авто в Алматинской области прокомментировали в полиции

Патрульное авто после ДТП. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях появилось видео ДТП с участием патрульного авто. Инцидент произошел на трассе Алматы – Қонаев. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

Видео аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty.

Судя по кадрам, сделанным видеорегистратором одного из участников ДТП, патрульное авто перестраивается в правый ряд, а затем сразу же пытается припарковаться на обочине. Тем временем другая машина въезжает в него.

В описании к ролику говорится, что авария произошла на трассе Алматы – Қонаев.

Инцидент с происшествием прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области.

По информации ведомства, авария произошла 26 июля в 14:00 на автодороге Алматы – Оскемен.

По предварительным данным, водитель автомашины Subaru, не соблюдая дистанцию, допустил столкновения с автомашиной марки Hyundai.

"В результате ДТП транспортным средствам нанесены механические повреждения, пострадавших среди водителей и пассажиров нет. По данному факту в отношении виновного водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время назначены все необходимые экспертизы для принятия полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств ДТП.

Добавим, что, согласно статье 610 КоАП РК:

нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев;

то же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП (138 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев;

действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере 60 МРП (207 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2034608-video-dtp-s-patrulnym-avto-v-almatinskoy-oblasti-prokommentirovali-v-politsii/