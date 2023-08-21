Крупное ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы (видео)
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Кадры крупного дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и автомобилей на проспекте Аль-Фараби в Алматы появились в Сети. В полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.
Видеороликом крупной аварии на проспекте Аль-Фараби в Алматы поделились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах – съехавший с дороги КамАЗ и легковая машина, передняя часть которой разбита. Повсюду на месте происшествия лежат обломки, скопились люди.
В подписи к видео говорится, что ДТП парализовало движение на проспекте.
В полиции рассказали подробности произошедшего. Комментарий опубликован в Telegram-канале "Новости МВД РК".
"В Алматы 21 августа в 15:05 водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби, допустив наезд на разделительное ограждение, проехал прямо и допустил столкновение с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад.
Далее грузовик выехал на обочину проезжей части", – говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузового транспорта.
Напомним, в начале июня в одном из алматинских микрорайонов произошло ДТП – автомобиль марки Lexus врезался в бетонный столб.
Также мы писали о массовой аварии с участием четырех авто. Происшествие произошло недалеко от барахолки.
Что делать при попадании в ДТП?
Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2033330-krupnoe-dtp-proizoshlo-na-prospekte-al-farabi-v-almaty-video/