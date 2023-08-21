Крупное ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы (видео)

ДТП на Аль-Фараби. Кадр из видео: t.me/kris_p_alm

Кадры крупного дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и автомобилей на проспекте Аль-Фараби в Алматы появились в Сети. В полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Видеороликом крупной аварии на проспекте Аль-Фараби в Алматы поделились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах – съехавший с дороги КамАЗ и легковая машина, передняя часть которой разбита. Повсюду на месте происшествия лежат обломки, скопились люди.

В подписи к видео говорится, что ДТП парализовало движение на проспекте.

В полиции рассказали подробности произошедшего. Комментарий опубликован в Telegram-канале "Новости МВД РК".

"В Алматы 21 августа в 15:05 водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби, допустив наезд на разделительное ограждение, проехал прямо и допустил столкновение с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад.

Далее грузовик выехал на обочину проезжей части", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузового транспорта.

Напомним, в начале июня в одном из алматинских микрорайонов произошло ДТП – автомобиль марки Lexus врезался в бетонный столб.

Также мы писали о массовой аварии с участием четырех авто. Происшествие произошло недалеко от барахолки.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2033330-krupnoe-dtp-proizoshlo-na-prospekte-al-farabi-v-almaty-video/