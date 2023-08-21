Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Крупное ДТП произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы (видео)

Опубликовано:

Авария на проспекте Аль-Фараби в Алматы
ДТП на Аль-Фараби. Кадр из видео: t.me/kris_p_alm

Кадры крупного дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и автомобилей на проспекте Аль-Фараби в Алматы появились в Сети. В полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ.

Видеороликом крупной аварии на проспекте Аль-Фараби в Алматы поделились в Telegram-канале Kris_p_almaty. На кадрах – съехавший с дороги КамАЗ и легковая машина, передняя часть которой разбита. Повсюду на месте происшествия лежат обломки, скопились люди.

В подписи к видео говорится, что ДТП парализовало движение на проспекте.

В полиции рассказали подробности произошедшего. Комментарий опубликован в Telegram-канале "Новости МВД РК".

"В Алматы 21 августа в 15:05 водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби, допустив наезд на разделительное ограждение, проехал прямо и допустил столкновение с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад.

Далее грузовик выехал на обочину проезжей части", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир грузового транспорта.

Напомним, в начале июня в одном из алматинских микрорайонов произошло ДТП – автомобиль марки Lexus врезался в бетонный столб.

Также мы писали о массовой аварии с участием четырех авто. Происшествие произошло недалеко от барахолки.

Что делать при попадании в ДТП?

Добавим, на сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2033330-krupnoe-dtp-proizoshlo-na-prospekte-al-farabi-v-almaty-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.