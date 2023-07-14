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Авто врезалось в "скорую" с пациентом в Павлодаре

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ДТП с участием "скорой"
ДТП с участием "скорой". Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодаре легковой автомобиль на перекрестке врезался в карету скорой помощи, которая в этот момент госпитализировала пациента, передает Pavlodarnews.kz.

В областной станции скорой медпомощи сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц академика Сатпаева и Каирбаева.

"Реанимобиль пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент в карету скорой помощи на большой скорости въехала легковая машина", – сообщили на станции.

Отмечается, что "скорая" везла человека на госпитализацию в городскую больницу №1 Павлодара. В итоге пациента в стационар доставила вызванная на место ДТП другая медицинская бригада.

"Областной станции "103" нанесен значительный ущерб в виде повреждения реанимобиля", – дополнили в медорганизации.

В результате происшествия сотрудники скорой помощи и госпитализированный не пострадали. А вот водители машин обратились за медпомощью.

Стражи порядка начали проверку по факту ДТП.

Напомним, ранее карета скорой помощи с недоношенным малышом вылетела в кювет под Шахтинском в Карагандинской области.

На официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что нужно делать, если вы попали в аварию.

В случае ДТП вам необходимо:

  • удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП,
  • протокол осмотра места ДТП,
  • административный протокол,
  • отобрать объяснения,
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2028615-avto-vrezalos-v-skoruyu-s-patsientom-v-pavlodare/

Автор: Айдана Юдина
Авто врезалось в "скорую" с пациентом в Павлодаре

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