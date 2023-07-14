Авто врезалось в "скорую" с пациентом в Павлодаре
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В Павлодаре легковой автомобиль на перекрестке врезался в карету скорой помощи, которая в этот момент госпитализировала пациента, передает Pavlodarnews.kz.
В областной станции скорой медпомощи сообщили, что авария произошла на перекрестке улиц академика Сатпаева и Каирбаева.
"Реанимобиль пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. В этот момент в карету скорой помощи на большой скорости въехала легковая машина", – сообщили на станции.
Отмечается, что "скорая" везла человека на госпитализацию в городскую больницу №1 Павлодара. В итоге пациента в стационар доставила вызванная на место ДТП другая медицинская бригада.
"Областной станции "103" нанесен значительный ущерб в виде повреждения реанимобиля", – дополнили в медорганизации.
В результате происшествия сотрудники скорой помощи и госпитализированный не пострадали. А вот водители машин обратились за медпомощью.
Стражи порядка начали проверку по факту ДТП.
Напомним, ранее карета скорой помощи с недоношенным малышом вылетела в кювет под Шахтинском в Карагандинской области.
На официальном сайте "Электронного правительства" сказано, что нужно делать, если вы попали в аварию.
В случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2028615-avto-vrezalos-v-skoruyu-s-patsientom-v-pavlodare/