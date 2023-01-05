Скорая с новорожденным на аппарате ИВЛ вылетела в кювет в Карагандинской области (фото)

Скорая. Фото с места событий: ДЧС Карагандинской области

Карета скорой помощи с недоношенным малышом вылетела в кювет минувшей ночью под Шахтинском в Карагандинской области, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС региона.

Как уточнили спасатели, инцидент произошел в 2 км от поселка Дубовка. Подчеркивается, что в карете скорой помощи находился новорожденный ребенок, который подключен к аппарату ИВЛ.

Эвакуацию без помощи спецтехники проводить было невозможно, подчеркнули в ДЧС.

Помимо этого, не было возможности вытащить машину скорой помощи на дорогу, так как она находилась на расстоянии более 20 метров от нее.

Оперативными действиями спасателей на место было доставлено топливо и теплые вещи. Также была оперативно организована чистка пути, чтобы без потери времени перенести ребенка в карету скорой помощи, которая приехала из Караганды.

Со слов врачей, ребенка нельзя было держать без аппарата ИВЛ больше 30 секунд.

К счастью, ребенка удалось перенести в другую машину и госпитализировать в медучреждение в Караганде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2004305-skoraya-s-novorozhdennym-na-apparate-ivl-vyletela-v-kyuvet-v-karagandinskoy-oblasti-foto/