Поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Атырау (фото)

Поезд в Атырау. Фото: ДП Атырауской области / mgorod.kz

Вчера днем на железнодорожном переезде в Атырау грузовой поезд врезался в пассажирский автобус. По информации полицейских, водитель автобуса нарушил ПДД, передает издание "Мой город".

Сообщается, что авария произошла вчера, 11 июля, около 14:00.

Полицейские Атырауской области рассказали, что на железнодорожном переезде по улице Рауан столкнулись поезд и пассажирский автобус маршрута №2.

"Водитель последнего пересекал пути в неположенном месте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии. Патрульные ведут сбор документов.

Автобус, пострадавший в ДТП. Фото: ДП Атырауской области / mgorod.kz

Согласно разделу 15 ПДД РК "Движение через железнодорожные пути", водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

Запрещается выезжать на переезд:

при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);

при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл, красный фонарь или флажок, либо с вытянутыми в стороны руками);

если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).

Кроме того, запрещается:

переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов;

объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

самовольно открывать шлагбаум;

перемещать через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, а если их нет - у границы железнодорожного переезда.

При вынужденной остановке на переезде водитель обязан немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель обязан:

при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины);

оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;

при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2028411-poezd-stolknulsya-s-passazhirskim-avtobusom-v-atyrau-foto/