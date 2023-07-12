Поезд столкнулся с пассажирским автобусом в Атырау (фото)
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Вчера днем на железнодорожном переезде в Атырау грузовой поезд врезался в пассажирский автобус. По информации полицейских, водитель автобуса нарушил ПДД, передает издание "Мой город".
Сообщается, что авария произошла вчера, 11 июля, около 14:00.
Полицейские Атырауской области рассказали, что на железнодорожном переезде по улице Рауан столкнулись поезд и пассажирский автобус маршрута №2.
"Водитель последнего пересекал пути в неположенном месте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры автобуса находятся в удовлетворительном состоянии. Патрульные ведут сбор документов.
Согласно разделу 15 ПДД РК "Движение через железнодорожные пути", водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).
При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).
Запрещается выезжать на переезд:
- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
- при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума);
- при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл, красный фонарь или флажок, либо с вытянутыми в стороны руками);
- если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;
- если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).
Кроме того, запрещается:
- переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов;
- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;
- самовольно открывать шлагбаум;
- перемещать через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.
В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии, знака 2.5 или светофора, а если их нет - у границы железнодорожного переезда.
При вынужденной остановке на переезде водитель обязан немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель обязан:
- при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины);
- оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;
- при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2028411-poezd-stolknulsya-s-passazhirskim-avtobusom-v-atyrau-foto/