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КамАЗ перевернулся на трассе в ЗКО (фото)

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Люди стоят возле перевернутого КамАЗа
ДТП в ЗКО. Фото: mgorod.kz

Вчера ближе к вечеру на трассе в Западно-Казахстанской области опрокинулся КамАЗ. Водителя госпитализировали с различными повреждениями, передает портал "Мой город".

Как сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу Департамента полиции ЗКО, ДТП произошло на объездной дороге "Подстепное – Илек" вчера, 15 июня, примерно в 17:00.

За рулем грузовика находился 53-летний мужчина – водитель в ТОО "Жайык Сити".

"При проведении ремонта дороги, мужчина не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП он получил различные травмы. Его госпитализировали в центральную больницу Теректинского района", – сообщили полицейские.

Отмечается, что врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и ушиб голени.

При этом согласно заключения медицинского освидетельствования водитель был трезв. Другие обстоятельства ДТП пока выясняются.

Перевернутый КамАЗ на обочине дороги
ДТП в ЗКО. Фото: mgorod.kz

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

  1. немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
  2. принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
  3. сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
  4. освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
  5. при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Добавим, что по информации с сайта "Электронного правительства", различают несколько видов ДТП:

  • столкновение;
  • опрокидывание;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • наезд на велосипедиста;
  • наезд на стоящее транспортное средство;
  • наезд на гужевой транспорт;
  • наезд на животных;
  • падение пассажиров;
  • прочие происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2025003-kamaz-perevernulsya-na-trasse-v-zko-foto/

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