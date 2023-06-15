Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Авто столкнулось с деревом, бетонной плитой и потом въехало в гараж в Петропавловске

Опубликовано:

Авто после ДТП
Авто после ДТП. Фото: t.me/police_of_kz

В Петропавловске сегодня водитель авто не справился с управлением и столкнулся с деревом, бетонной плитой, а затем въехал в гараж, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как говорится в сообщении ведомства, ДТП произошло сегодня, 15 июня, в 04:42 по улице Сатпаева.

По прибытии на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 21-летний мужчина при управлении автомашиной BMW 530 не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом и бетонной плитой, после чего въехал в стоящий гараж.

По информации МВД, молодого человека госпитализировали в городскую больницу. Автомобиль был водворен на специализированную стоянку.

Отмечается, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Полицией назначены экспертизы, ведется дознание.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2024983-avto-stolknulos-s-derevom-betonnoy-plitoy-i-potom-vehalo-v-garazh-v-petropavlovske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.