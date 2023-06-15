Авто столкнулось с деревом, бетонной плитой и потом въехало в гараж в Петропавловске

Авто после ДТП. Фото: t.me/police_of_kz

В Петропавловске сегодня водитель авто не справился с управлением и столкнулся с деревом, бетонной плитой, а затем въехал в гараж, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

Как говорится в сообщении ведомства, ДТП произошло сегодня, 15 июня, в 04:42 по улице Сатпаева.

По прибытии на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что 21-летний мужчина при управлении автомашиной BMW 530 не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с деревом и бетонной плитой, после чего въехал в стоящий гараж.

По информации МВД, молодого человека госпитализировали в городскую больницу. Автомобиль был водворен на специализированную стоянку.

Отмечается, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 345 УК РК. Полицией назначены экспертизы, ведется дознание.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2024983-avto-stolknulos-s-derevom-betonnoy-plitoy-i-potom-vehalo-v-garazh-v-petropavlovske/