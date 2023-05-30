Сотрудник ДУИС сбил пешехода в СКО: его уволили

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудника одного из учреждений ДУИС по Северо-Казахстанской области уволили после совершения им наезда на пешехода, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

В МВД рассказали, что 26 мая сотрудник одного из учреждений департамента уголовно-исполнительной системы по СКО совершил наезд на пешехода.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. В настоящее время данный сотрудник уволен из ОВД (органов внутренних дел – прим. ред.)", – говорится в публикации.

Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. А нескольких сотрудников, включая руководство ДУИС, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в МВД.

Пострадавший, который также оказался сотрудником УИС, находится в многопрофильной больнице Петропавловска.

Согласно части 2 статьи 345 УК РК, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается:

штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

Также лицо лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2022648-sotrudnik-duis-sovershil-naezd-na-peshehoda-v-sko/