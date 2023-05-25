Мужчина на автомобиле врезался в ворота рядом с резиденцией премьера Британии

Даунинг-стрит, 10. Иллюстративное фото: Tim Graham / Getty Images

Некий мужчина на автомобиле врезался в ворота на Даунинг-стрит в Лондоне, где располагается официальная резиденция премьер-министра Великобритании, передает Sky News.

Мужчину, который на автомобиле врезался в ворота по улице Даунинг-стрит рядом с официальной резиденцией премьер-министра Великобритании, задержала полиция.

Полиция Лондона сообщила, что никто не пострадал и не получил никаких травм в результате происшествия. Инцидент, по их словам, произошел примерно в 16:20 по местному времени (21:20 по Астане). Дорогу, ведущую к Даунинг-стрит, временно перекрыла полиция.

Пользователи в Twitter поделились кадрами, на которых, предположительно, врезавшаяся в ворота машина едет в сторону резиденции.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. На прошлой неделе вечером некий мужчина на автомобиле протаранил ворота Ватикана. Представители службы безопасности стреляли по колесам, но нарушитель продолжил движение.

А несколько дней назад в защитные ограждения, установленные около Белого дома в Вашингтоне, врезался грузовик. Водителя задержала полиция.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Даунинг-стрит, дом 10 – адрес в Лондоне официального офиса и резиденции премьер-министра Великобритании. Чаще всего резиденция упоминается без номера дома.

Даунинг-стрит является постоянной резиденцией премьер-министра Британии с 1902 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2022100-muzhchina-vrezalsya-v-vorota-ryadom-s-rezidentsiey-premera-britanii/