Врачи рассказали о состоянии сбитого во дворе ЖК в Алматы ребенка

Авария. Кадр из видео с места ДТП: t.me/almatykrisp

О состоянии сбитого во дворе ЖК "Алма-Сити" ребенка рассказали врачи - была проведена необходимая диагностика, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ Алматы.

После ДТП ребенка доставили в больницу - в приемное отделение ДГКБ №2 с жалобами на травму головы, плеча и ноги, уточнили в ведомстве.

"В приемном отделении осмотрен нейрохирургом, травматологом, хирургом. Состояние стабильное, сознание ясное. В левой теменной области имеется подкожная гематома. Была сделана рентгенография в двух проекциях: без костно-травматической патологии", - сообщили в УОЗ.

Подчеркивается, что госпитализация не потребовалась - ребенок направлен на амбулаторное лечение с рекомендациями.

Напомним, на днях в Сети появился ролик, как во дворе одного из ЖК водитель сбивает ребенка и въезжает в детскую площадку. В пресс-службе ДП сообщили, что авария произошла вечером 20 мая. ДТП расследуется сотрудниками Управления полиции Наурызбайского района.

Отметим, согласно статье 345 уголовного кодекса Республики Казахстан, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, влечет ответственность:

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2021721-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-sbitogo-vo-dvore-zhk-v-almaty-rebenka/