Массовое ДТП с участием грузовика попало на видео в Астане

Авария. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

Сразу четыре автомобиля стали участниками массового ДТП в Астане - в отношении водителя грузовика возбудили административное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места аварии появились в ленте паблика Astana_sergek в Instagram. На опубликованном видео можно увидеть, что в результате аварии образовалась "гармошку" из четырех автомобилей.

Женщина за кадром утверждает, что во всем виноват водитель грузовика. Автор публикации жалуется на поведение водителе большегрузов, утверждая, что они передвигаются с большой скоростью.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП имело место днем 14 мая.

В ведомстве заявили, что водитель грузовика марки HINO, следуя по проспекту Туран, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry, которую от удара отбросило на Volkswagen Passat, последний столкнулся с внедорожником Toyota Hilux.

Все автомобили двигались в одном направлении.

В отношении водителя грузовика возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК.

В результате ДТП пострадавших нет.

Отметим, согласно положениям статьи 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2021185-massovoe-dtp-s-uchastiem-gruzovika-popalo-na-video-v-astane/