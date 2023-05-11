Опора освещения упала на пешехода в результате ДТП в Актюбинской области

Авария. Фото с места ДТП: Polisia.kz

Внедорожник сбил опору освещения, которая упала на пешехода - пострадавшая попала в больницу. Инцидент произошел в Актюбинской области, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 9 мая 48-летний водитель авто марки Mitsubishi Montero Sport, двигаясь по улице Турлыбекова в поселке Дон Хромтауского района, врезался в опору уличного освещения.

После удара она упала на пешехода. В результате 35-летняя женщина была госпитализирована в ЦБ Хромтауского района.

Как подчеркнули в полиции, водитель внедорожника был пьян - это показали результаты медицинского освидетельствования.

После случившегося автомашина нарушителя была припаркована во двор отдела полиции. Начато расследование.

Отметим, на официальном сайте МВД РК подчеркивается, что автотранспорт является источником повышенной опасности, поэтому от соблюдения установленных правил зависит безопасность всех участников дорожного движения.

В том числе бдительными необходимо быть и пешеходам. Например, переходить дорогу необходимо только в установленных местах. При этом также важно убедиться, что водители транспортных средств их заметили и имеют возможность снизить скорость и остановиться перед пешеходным переходом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2020116-opora-osvescheniya-upala-na-peshehoda-v-rezultate-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/