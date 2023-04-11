Вызвавшее споры видео ДТП мопедиста с авто прокомментировали в полиции

Кадр из видео с моментом ДТП: instagram.com/krispi_almaty

В соцсетях появилось видео ДТП с участием мопеда и автомобиля и вызвало споры среди пользователей. В пресс-службе ДП города Алматы прокомментировали инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram-паблике Krispi_almaty опубликовано видео аварии с участием мопеда и автомобиля.

На записи можно увидеть, что водитель машины ждал очереди, чтобы повернуть налево. Два автомобиля, которые стояли впереди него, на моргающий зеленый и желтый свет успели завершить маневр, повернув на Карасай батыра. Затем участник ДТП, судя по кадрам, уже пересекал стоп-линию и заезжал на перекресток на красный сигнал светофора. Но водитель совершил не поворот налево, а, наоборот, разворот в обратную сторону. И в этот момент водитель мопеда, который ожидал на Карасай батыра зеленый свет, рванул с места и врезался в автомобиль.

Судя по данным, указанным в ролике, ДТП произошло 4 марта на пересечении улиц Ауэзова и Карасай батыра.

Между тем пользователи соцсети в комментариях к публикации разделились во мнениях, кто же в данном случае является нарушителем ПДД.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы, предварительно установлено, что правила дорожного движения были нарушены водителем машины Lexus.

"Вместе с тем водителю мопеда было предложено пройти медицинское освидетельствование для установления степени тяжести телесных повреждений. Однако от дальнейшего разбирательства и прохождения судмедэкспертизы он отказался, уточнив, что претензий к водителю Lexus не имеет", – рассказали в пресс-службе ДП южной столицы.

Что делать водителям при ДТП

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель причастный к ДТП, обязан:

Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение. Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.

Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.

Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.

При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

В случае ДТП, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.

Следует знать, что в течение 3 рабочих дней после ДТП необходимо поставить в известность свою страховую компанию о случившемся. Несвоевременное оповещение страховой компании о произошедшем ДТП влечет за собой отказ в осуществлении страховой выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2016375-vyzvavshee-spory-video-dtp-mopedista-s-avto-prokommentirovali-v-politsii/