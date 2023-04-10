Авто опрокинулось на крышу после столкновения с внедорожником в Астане (видео)

Авто опрокинулось на крышу. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В Астане на Коргалжынском шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых опрокинулся на крышу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В Instagram-паблике Astana_sergek опубликовано видео, на кадрах которого можно увидеть опрокинутое на крышу авто.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны, сегодня, 10 апреля, около 09:48 произошла авария с участием четырех машин.

"37-летний водитель автомашины Toyota LC Prado, следуя по Коргалжынскому шоссе, перестраиваясь на другую линию, не уступил дорогу транспортному средству, тем самым допустил столкновение с автомашиной Toyota Camry. Вследствие чего автомашина Toyota Camry совершила опрокидывание на крышу", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что автомобиль Toyota LC Prado также по инерции стукнулся еще с двумя автомобилями.

Отмечается, что в результате аварии жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка.

В столичном ДП призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее в Актюбинской области произошло ДТП, в результате которого погибли два водителя. Еще четверо пассажиров госпитализированы в больницу.

Что делать водителям при ДТП

По информации на сайте "Электронного правительства", водитель причастный к ДТП, обязан:

Немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП.

Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение. Там он должен сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия.

Незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел.

Освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно.

При необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

В случае ДТП, если нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, они прибывают в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия.

Следует знать, что в течение 3 рабочих дней после ДТП необходимо поставить в известность свою страховую компанию о случившемся. Несвоевременное оповещение страховой компании о произошедшем ДТП влечет за собой отказ в осуществлении страховой выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2016174-avto-oprokinulos-na-kryshu-posle-stolknoveniya-s-vnedorozhnikom-v-astane-video/