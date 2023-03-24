Легковушка врезалась в бетонное ограждение на трассе в Астане (видео)

Авария. Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/astana_sergek

Авария произошла на объездной трассе в Астане - автомобиль врезался в бетонное ограждение. Водитель легковушки попал в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Кадры с места аварии опубликовали в паблике Astana_sergek в Instgram.

На кадрах видно пострадавший от удара автомобиль.

В пресс-службе департамента полиции Астаны сообщили подробности произошедшего.

Как оказалось, авария произошла сегодня, 24 марта, в 14:45.

По информации ведомства, водитель Volkswagen Golf, следуя по объездной трассе в сторону проспекта Тлендиева, не справился с рулевым управлением и наехал на бетонное ограждение.

С различными травмами водителя немецкого авто доставили в больницу.

Стражи порядка просят казахстанцев неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

Отметим, в прошлом году глава МВД отмечал, что одним из вариантов решения снижения ДТП на трассах является введение нормы по установлению ответственности за превышение “средней скорости”. Также, отметил он, что эффективным решением снижения аварийности является использование патрульных автомобилей с автоматическими радарами и камерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2013983-legkovushka-vrezalas-v-betonnoe-ograzhdenie-na-trasse-v-astane-video/