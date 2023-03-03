Мужчина врезался в чужой Lexus, скрываясь от полиции в Степногорске

Алкоголь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Пьяного водителя задержали стражи порядка Степногорска - во время погони он попал в ДТП, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сообщается, что внимание сотрудников автопатруля “Буран 13” привлек автомобиль марки Mercedes-Benz, который на высокой скорости двигался по проспекту Тауелсыздык.

Стражи порядка решили остановить авто, но водитель проигнорировал их законные требования и продолжил движение.

Во время преследования нарушитель заехал в ближайший двор, где врезался в припаркованный автомобиль марки Lexus. После он остановился.

В ходе проверки документов полицейские установили, что 38-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Также выяснилось, что мужчина не является владельцем этой машины.

А владелец авто находился в машине в качестве пассажира.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК. К административной ответственности за передачу права управления лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии, правоохранители привлекли и хозяина легковушки.

Отметим, согласно положениям статьи 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества влекут административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2011689-pyanyy-akmolinets-popal-v-dtp-skryvayas-ot-politsii/