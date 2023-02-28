Грудной ребенок и пожилая женщина попали в больницу в результате ДТП в Талдыкоргане

Авария. Фото с места ДТП: МВД РК

Четыре человека, в том числе пожилая женщина и грудной ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Талдыкоргане, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Инцидент произошел сегодня днем на въезде в город, отметили стражи порядка. За рулем внедорожника Toyota 4Runner находился 48-летний житель Алматинской области, который не справился с управлением авто и допустил опрокидывание.

Авария. Фото с места ДТП: МВД РК

В результате четыре человека попали в больницу - их доставили для медобследования. Среди пострадавших грудной ребенок и пожилая женщина.

Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, что жителей ряда регионов Казахстана предупреждали, что в последний день зимы и в первые два дня весны ожидается гололед, также возможны осадки.

Отметим, что на официальном сайте МВД РК, опубликованы рекомендации при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу, по укатанному снегу). Специалисты подчеркивают, что важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость.

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений. Кроме того, заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий и ограничить выезд за пределы населенных пунктов при ухудшении погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2011220-grudnoy-rebenok-i-pozhilaya-zhenschina-popali-v-bolnitsu-v-rezultate-dtp-v-taldykorgane/