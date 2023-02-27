Причину появления дыры в дороге, куда угодил грузовик, назвали в акимате Алматы

Грузовик провалился в яму. Фото с места событий: instagram.com/kris__p__almaty

Акимат южной столицы прокомментировал инцидент с дефектом дороги в Турксибском районе города, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Сегодня, напомним, по улице Толмачева произошел провал дорожного полотна – так образовалась огромная дыра, в которую передним колесом провалился грузовик. Ролик вызвал резонанс в соцсетях.

Причиной случившегося специалисты назвали подмывание грунта, возникшее в результате скопления осадков, а также обильного таяния снегов. Это выявили в ходе проведенного выездного обследования.

В ведомстве отметили, что на данном участке в 2021 году компанией ТОО "Алвис" были завершены работы по укладке водопроводных и канализационных сетей.

Подчеркивается, что в рамках гарантийных обязательств компания обязана устранять нарушения, просадки и прочие замечания.

"По информации управления, в течение дня после произошедшего инцидента компанией ТОО "Алвис" проведена подсыпка на месте провала. Полностью восстановить асфальтное покрытие планируется в апреле, с наступлением благоприятных погодных условий", – говорится в сообщении акимата.

Недавно Генеральная прокуратура Казахстана подвела итоги проверок состояния автодорожной отрасли. Надзорный орган выявил многочисленные факты хищения и коррупции при возведении и ремонте автодорог.

Генпрокуратура внесла в адрес правительства акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2011047-prichinu-poyavleniya-dyry-v-doroge-kuda-ugodil-gruzovik-nazvali-v-akimate-almaty/