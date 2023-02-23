11 авто столкнулись на трассе в Актюбинской области (видео)

Массовое ДТП. Кадр из видео: Telegram/POLICE_of_KZ

Массовое ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, где столкнулись сразу 11 автомобилей. Видео с места происшествия и информацию об аварии разместили в Telegram-канале "Новости МВД РК".

Как рассказали правоохранители, 23 февраля на автодороге Самара - Шымкент вблизи села Маржанбулак столкнулись сразу 11 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло из-за плохой видимости.

"Жертв и пострадавших нет", - отметили в МВД.

Полицейские предупредили участников дорожного движения о строгом соблюдении скоростного режима, безопасной дистанции и правил маневрирования.

По информации портала egov.kz, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций зимой, необходимо постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями экстренных служб в средствах массовой информации.

В пути надо быть очень осторожными не только тогда, когда обещают холода, но и всегда, ведь зимняя дорога на большей части Казахстана абсолютно непредсказуема. В зависимости от рельефа местности бывают такие коридоры, где часто бушуют бураны.

Лучше всего отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах.

Самонадеянность, неосторожность и незнание мер безопасности в зимних условиях могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Подготовка и действия в сложных метеорологических условиях зимнего периода:

собираясь в дорогу, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей, в аварийной ситуации каждая мелочь важна;

в каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты. Рекомендуется приобрести жилетку со светоотражающими полосками. Также должен быть треугольник - аварийный знак со светоотражающей пленкой, или пластмассовые конусы;

берите с собой продукты питания, в том числе сухой паек, питьевую воду примерно на 1-2 дня, теплую запасную одежду, аптечку, сотовый телефон. Перед дорогой зарядите его, проверьте, чтобы на балансе было достаточно средств для звонка в случае необходимости;

во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда при поломке на помощь смогут прийти другие водители;

если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза и у вас заглохла машина вдали от населенного пункта, то лучше оставаться в салоне и ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112";

если метель и буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи, укрыть двигатель со стороны радиатора, расположить транспортное средство капотом по направлению к ветру, экономить топливо;

если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощь, постарайтесь не спать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2010565-11-avto-stolknulis-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-video/