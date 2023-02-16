Водитель под наркотиками повредил чужую машину в Туркестанской области

Водитель. Иллюстративное фото: juefraphoto / Getty Images

Мужчина, который ранее был лишен водительских прав, врезался в припаркованный автомобиль. Также выяснилось, что он находился в наркотическом опьянении, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Шардаринский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что автомобиль марки "ВАЗ" врезался в его авто, пока он находился в гостях.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель указанной автомашины врезался в стоявший на обочине Audi 100, затем повредил чужое ограждение.

В ходе проверки документов стражи порядка выяснили, что водитель "ВАЗа" находится в состоянии опьянения, позже медосвидетельствование показало, что мужчина принял наркотики.

Также выяснилось, что в мае 2022 года за вождение в нетрезвом виде по решению суда Астаны водитель был лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Тем же приговором он был водворен на 15 суток в изолятор.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК – "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица".

Согласно данной статье управление ТС лицом, лишенным права управления ТС и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача такому лицу управления ТС, а равно допуск такого лица к управлению ТС, совершенный должностным лицом или собственником либо владельцем, наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2009716-voditel-pod-narkotikami-povredil-chuzhuyu-mashinu-v-turkestanskoy-oblasti/