Пожарная машина попала в ДТП по дороге на вызов в Уральске

Авария. Фото с места ДТП: mgorod.kz

Пожарная машина попала в дорожно-транспортное происшествие по дороге на вызов. Инцидент произошел в Уральске поздним вечером в субботу, 28 января, сообщает издание "Мой Город".

Авария произошла около 23 часов, сообщили корреспондентам в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как оказалось, пожарная машина ехала на вызов в дом №50 на улице Жангир Хана, жители которого сообщили о задымлении.

Не доехав до дома, пожарная машина на повороте столкнулась с легковым автомобилем марки Lada. Отмечается, что легковой автомобиль получил сильные повреждения.

В пресс-службе ДП региона сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работали дознаватели.

Напомним, на днях в Экибастузе произошла смертельная авария - погрузчик столкнулся с электропоездом. В результате ДТП погиб водитель спецтехники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2007188-pozharnaya-mashina-popala-v-dtp-po-doroge-na-vyzov-v-uralske/