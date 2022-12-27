Огромная пробка образовалась в Костанае из-за массового ДТП (видео)

ДТП в Костанае. Кадр из видео: instagram.com/polisia_kostanay

В Костанае столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате ДТП на дороге образовалась огромная пробка, сообщает Департамент полиции Костанайской области на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает ведомство, ДТП произошло в вечернее время в районе супермаркета "Апельсин". Из-за несоблюдения дистанции столкнулись сразу четыре машины.

"Из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе образовался затор дорожного движения. В настоящее время сотрудники патрульной службы принимают меры по регулированию дорожного движения и выясняют обстоятельства ДТП", – говорится в публикации.

Пострадавших в аварии нет.

В ДП региона напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности, соблюдения дистанции и правил маневрирования.

Ранее в Астане произошла авария с участием трех машин. Один человек в результате ДТП был госпитализирован в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2003327-ogromnaya-probka-obrazovalas-v-kostanae-iz-za-massovogo-dtp-video/