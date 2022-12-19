Астанчане перекрыли дорогу из-за проблем с освещением после ДТП с участием ребенка (видео)
Опубликовано:
Восьмилетний мальчик попал под колеса внедорожника в Астане - после ДТП жители близлежащих домов перекрыли проезд, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.
Минувший вечером водитель авто марки Toyota Highlander, следуя по улице Бухар жырау, допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка, сообщили в полиции.
Подчеркивается, что мальчик переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ребенок был доставлен в городскую больницу и после осмотра врачей отпущен домой. По факту произошедшего ведется дознание.
Однако после случившегося жители близлежащих домов перекрыли проезд в связи с отсутствием освещения дороги.
В полиции прокомментировали данный инцидент.
"С собравшимися была проведена беседа. Информация о необходимости проведения дорожных работ по улучшению данного участка передана в местный исполнительный орган", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2002154-astanchane-perekryli-dorogu-iz-za-problem-s-osvescheniem-posle-dtp-s-uchastiem-rebenka-video/