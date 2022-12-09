Автомобиль въехал в торговый дом в Семее (видео)

Автомобиль на месте ДТП. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В пятницу, 9 декабря, в Семее случилось необычное ДТП - автомобиль въехал в здание торгового дома, передает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

За рулем авто Chevrolet, угодившего в ДТП, находился 43-летний мужчина.

По предварительным данным, озвученным полицейскими, машина, двигаясь с превышением скорости по проспекту Шакарима, на перекрестке улицы Валиханова совершила наезд на здание торгового дома Aladdin.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Сейчас назначены соответствующие экспертизы. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Актобе автомобиль без водителя съехал по лестнице прямо к двери шоурума. Владельца авто, оставившего машину, привлекли к ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2000953-avtomobil-vehal-v-torgovyy-dom-v-semee-video/