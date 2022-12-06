Авто без водителя съехало по лестнице к дверям шоурума в Актобе (видео)

ДТП в Актобе. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе машина съехала по лестнице прямо к дверям шоурума. При этом за рулем никого не было. Подробности необычного ДТП озвучиваются в Telegram-канале "Новости МВД РК".

По информации правоохранителей, авария с участием Lada Priora произошла ночью 6 декабря по проспекту Абулхаир хана в Актобе. В машине по неизвестной причине сработала система автозапуска.

"Пострадавших нет. Водитель привлечен к ответственности по ст.610 ч.1 КоАП РК (Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - сообщили стражи порядка.

Напомним, ранее стало известно о другом необычном ДТП. Оно произошло в Актау. Тогда кроссовер заехал на легковое авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2000375-avto-bez-voditelya-sehalo-po-lestnitse-k-dveryam-shouruma-v-aktobe-video/