Автобус с детьми-спортсменами поломался на трассе Астана – Павлодар (видео)

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На трассе Астана – Павлодар поломался автобус с детьми, которые возвращались со спортивного турнира из столицы в Усть-Каменогорск, сообщается в Telegram-канале Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

"Около 20.15 в ходе патрулирования республиканской трассы Астана – Павлодар сотрудники "КазАвтоЖола" обнаружили сломанный автобус на краю дороги", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из Астаны в Усть-Каменогорск.

Дорожники отвезли водителя автобуса на ближнюю станцию техобслуживания, где удалось починить запчасть.

"В это время дети также были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.

В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь", - отмечается в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" напомнили, что в случае нештатных ситуаций на дорогах республиканского значения водители могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1997896-avtobus-s-detmi-sportsmenami-polomalsya-na-trasse-astana-pavlodar-video/