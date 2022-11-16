"Не рассчитал высоту": грузовик с прицепом застрял под мостом в Алматы (видео)

Прицеп грузовика застрял под мостом в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/avtoadvokat.almaty

В соцсетях распространилось видео, на котором заметно застрявший под надземным пешеходным мостом грузовик. Инцидент произошел в Алматы. В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что обстоятельства устанавливаются, передает NUR.KZ.

Видео с застрявшим грузовиком было опубликовано в Instagram-сообществе avtoadvokat.almaty.

На кадрах можно заметить прицеп, который уткнулся в пешеходный мост, а чуть дальше – сам грузовик. Заметно, что прицеп был поврежден.

В подписи к ролику сообщалось, что инцидент произошел в Алматы.

"На Рыскулова, под мостом. Не рассчитал высоту", – отметил автор видео.

Произошедшее прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"16 ноября текущего года в 14:50 водитель, гражданин А., управляя автомашиной Volvo с прицепом, следуя по проспекту Рыскулова в западном направлении, допустил наезд на препятствие – конструкцию надземного пешеходного перехода", – сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

В результате происшествия конструкция получила механические повреждения.

Отмечается, что материал был принят в производство сотрудниками УП Жетысуского района. Другие обстоятельства сейчас устанавливаются.

Отметим, что в Казахстане существуют определенные правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Они приводятся на сайте информационно-правовой системы Адилет.

В данных правилах отмечается, что при высоте крупногабаритного транспортного средства более 4,5 метра перевозчику необходимо проводить контрольный дополнительный замер высоты при движении под мостами, трубопроводами и другими коммуникациями.

Кроме того, в ПДД РК перевозке грузов посвящен целый раздел.

Согласно правилам, перевозка груза допускается при условии, что он:

размещен и, в случае необходимости, закреплен на транспортном средстве таким образом, чтобы он не подвергал опасности людей и не наносил ущерба государственному, общественному или личному имуществу;

не ограничивает водителю обзор и видимость;

не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;

не закрывает внешние световые приборы, включая стоп-сигнал и указатели поворота, светоотражающих приспособлений, государственных регистрационных номерных знаков и отличительного знака государства регистрации, которые должны быть на транспортном средстве, или не закрывал сигналов, подаваемых рукой;

не производит неудобств, которых можно избежать.

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан устранить нарушения перечисленных правил перевозки, а если устранение невозможно – прекратить дальнейшее движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1997502-ne-rasschital-vysotu-gruzovik-s-pritsepom-zastryal-pod-mostom-v-almaty-video/