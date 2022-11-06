Стояла на тротуаре: девушку сбили в Петропавловске в результате столкновения двух машин

Гололед. Иллюстративное фото: draganab/Getty Images

Автомобиль наехал на девушку, которая стояла на тротуаре - до наезда этот автомобиль столкнулся с другим авто. Пострадавшую доставили в больницу.

Инцидент произошел 5 ноября после полудня на пересечении улиц Назарбаева и Интернациональная, пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как пояснили стражи порядка, на перекрестке столкнулись Skoda Rapid и Chevrolet. В результате дорожно-транспортного происшествия вторая машина наехала на девушку-пешехода 2004 года рождения, стоявшую на тротуаре.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, однако после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Как отметили корреспонденты, наезд на девушку произошел из-за гололеда.

Согласно медицинскому освидетельствованию оба водителя трезвы. Материалы по данному делу направят в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1995944-stoyala-na-trotuare-devushku-sbili-v-petropavlovske-v-rezultate-stolknoveniya-dvuh-mashin/