"КамАЗ" снес забор и въехал во двор дома в Атырау: ДТП попало на видео

Забор после ДТП. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Атарау "КамАЗ" снес забор и въехал во двор частного жилого дома. Момент аварии попал на видео. Подробности происшествия озвучивает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, 1 ноября около 16.00 часов "КамАЗ" учреждения, отвечающего за чистоту в городе, врезался в электрический столб в одном из микрорайонов Атырау, после чего столкнулся с ограждением жилого дома и автомобилем, который стоял во дворе.

К счастью, никто не пострадал.

"Установлено, что водитель автомобиля 1990 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время документы собраны и направлены в суд", - пояснили стражи порядка.

Напомним, ранее в Атырау в результате аварии сгорел автомобиль. В результате случившегося пострадали люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1995398-kamaz-snes-zabor-i-vehal-vo-dvor-doma-v-atyrau-dtp-popalo-na-video/