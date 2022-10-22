Иностранцы пострадали в ДТП в Жетысуской области (видео)

Авария. Кадр из видео с места ДТП: ДП Жетысуской области

На трассе Алматы-Оскемен произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Среди них трое иностранцев, доставленные с различными травмами в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области.

Как выяснилось, ДТП с участием минивэна Nissan Presage и автомашины "ГАЗель" близ села Айнабулак в Коксуском районе произошло 21 октября.

В полиции отметили, что "ГАЗель" принадлежит "КазахАвтоДору", его работники в момент аварии занимались нанесением дорожной разметки на проезжей части.

"За рулем Nissan Presage находился 43-летний мужчина, который на 189 километре трассы Алматы-Оскемен допустил столкновение с попутно следовавшей автомашиной "ГАЗель".

С различными травмами с места ДТП госпитализировали водителя минивэна и троих его пассажиров, оказавшихся гражданами Российской Федерации, 1993-1997 годов рождения. По данному факту с назначением экспертиз уже начато расследование", — сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

В правоохранительном ведомстве обратились к водителям с просьбой не игнорировать требования ПДД и соблюдать допустимый скоростной режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1993954-inostrantsy-postradali-v-dtp-v-zhetysuskoy-oblasti-video/