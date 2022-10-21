Автобус столкнулся с кроссовером в Петропавловске

ДТП в Петропавловске. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Вчера в Петропавловске произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса. По информации правоохранителей, в автобусе находились люди. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

Как рассказали полицейские, вчера, 20 октября, около 20:00 на пересечении улиц Жамбыла и Муканова в Петропавловске столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и маршрутный автобус №16, в котором находились 12 пассажиров.

"В результате ДТП пострадавших нет. Никто за медицинской помощью не обращался. Оба водителя были трезвы", – добавили стражи порядка.

Сейчас по данному факту собран материал по части 1 статьи 610 КРКоАП "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1993681-avtobus-stolknulsya-s-krossoverom-v-petropavlovske/