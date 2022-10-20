Мужчина на угнанном авто попал в ДТП на трассе в Акмолинской области (фото)

Авто. Фото с места ДТП: Polisia.kz

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Екатеринбург – Алматы в Акмолинской области. Как оказалось, один из автомобилей был угнан, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, в минувший вторник, 18 октября, в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге Екатеринбург – Алматы произошло ДТП.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что водитель "ВАЗ-21100", 25-летний житель села Жалтыр, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной марки "Волга" под управлением 65-летнего жителя того же села.

Авария. Фото с места ДТП: Polisia.kz

"ВАЗ" после аварии вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся.

Сообщается, что водитель этой машины выбрался из салона и покинул место аварии. Отмечается, что он предупредил водителя второй машины о пассажирах, которые якобы находятся внутри.

25-летнего мужчину с различными травмами доставили в центральную районную больницу. Назначены экспертизы.

Авария. Фото с места ДТП: Polisia.kz

Позже в полицию об угоне авто обратился 46-летний житель села Жалтыр. Как оказалось, водитель "ВАЗ" управлял не своей машиной.

Владелец рассказал, что выехал на своем авто по делам и припарковал его возле дома своего знакомого, оставив ключ в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье "Неправомерное завладение автомобилем”.

Подозреваемый находится в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1993641-muzhchina-na-ugnannom-avto-popal-v-dtp-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-foto/