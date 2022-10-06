Кортеж с вице-президентом США Камалой Харрис попал в ДТП (видео)

Камала Харрис. Фото: Mark Makela/Getty Images

Кортеж вице-президента Соединенных Штатов Америки Камалы Харрис попал в ДТП - инцидент произошел в понедельник утром, когда Харрис направлялась на работу.

По данным издания The Washington Post, водитель одного из авто кортежа врезался в бордюр тоннеля.

"Агент Секретной службы, управлявший внедорожником, в котором была Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре города с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля", - говорится в сообщении издания.

Харрис пришлось пересесть в другую машину, чтобы ее безопасно доставили в Белый дом.

Сама вице-президент в результате ДТП не пострадала. Харрис поблагодарила Секретную службу за "все, что она делает для ее безопасности".

Изначально сообщалось, что в автомобиле была обнаружена неисправность, однако позже в Секретной службе признали ошибку водителя - по словам представителя ведомства, водитель опасно выкрутил руль, что и привело к столкновению с бордюром.

Очевидцы аварии сняли ее на видео и поделились роликом с места ДТП в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1991367-kortezh-s-vitse-prezidentom-ssha-kamaloy-harris-popal-v-dtp-video/