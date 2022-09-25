Легковушку разорвало в ДТП в Экибастузе: 2 человека погибли, 7 пострадали (видео)

Фото с места ДТП: https://t.me/POLICE_of_KZ

В субботу, 24 сентября, в Экибастузе случилось смертельное ДТП - Volkswagen Passat столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии погибли два человека, сообщает официальный Instagram-аккаунт ДП Павлодарской области.

"24 сентября примерно в 19:30 водитель 2001 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Passat, двигаясь по автодороге "Город-Стелла" в Экибастузе, не обеспечив безопасность дорожного движения и не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом", - сообщил командир роты патрульной полиции УП Экибастуза Азамат Куркебаев.

В результате ДТП погиб сам водитель и 17-летний пассажир Volkswagen. Еще семь пассажиров микроавтобуса, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы.

Фото с места ДТП: https://t.me/POLICE_of_KZ

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989467-legkovushku-razorvalo-v-dtp-v-ekibastuze-2-cheloveka-pogibli-7-postradali-video/