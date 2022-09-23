Выскочившая перед Land Cruiser лошадь спровоцировала смертельное ДТП в Жетысу

Внедорожник после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

В Жетысуской области выскочившая на дорогу лошадь спровоцировала смертельное ДТП. В аварии погиб один человек, еще двое получили травмы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло утром 23 сентября в Кербулакском районе с участием Toyota Land Cruiser Prado.

Предварительно установлено, что внедорожником управлял 39-летний мужчина, который на 84 км автодороги Когалы-Карабулак, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины.

Внедорожник после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

"В аварии погиб пассажир, личность которого еще не установлена. Сам водитель вместе с еще одним пассажиром госпитализированы с различными травмами в ближайшую больницу.

По показаниям одного из пострадавших, водитель пытался объехать выскочившую на проезжую часть лошадь. Сейчас эти слова проверяются", - сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Внедорожник после ДТП. Фото: ДП Жетысуской области

Расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1989301-vyskochivshaya-pered-land-cruiser-loshad-sprovotsirovala-smertelnoe-dtp-v-zhetysu/