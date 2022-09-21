Пьяная девушка за рулем Mercedes спровоцировала крупное ДТП в Талдыкоргане

Автомобили после ДТП в Талдыкоргане. Фото: polisia.kz

Нетрезвая девушка за рулем Mercedes-Benz спровоцировала крупное ДТП в Талдыкоргане - в результате аварии столкнулись три автомобиля, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

ДТП произошло на пересечении проспектов Жалаири и Астана. По данным правоохранителей, автомобилем Mercedes-Benz управляла 23-летняя девушка, которая допустила столкновение с Toyota Land Cruiser Prado, а внедорожник по инерции врезался в Peugeot.

Медицинское освидетельствование показало, что автоледи находилась в алкогольном опьянении.

Автомобиль после ДТП в Талдыкоргане. Фото: polisia.kz

Также выяснилось, что в 2019 году девушка уже попадалась на управлении транспортом в нетрезвом состоянии и была лишена водительских прав. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

"По факту зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.346 УК РК (Управление ТС лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). По данной статье предусмотрено наказание от 4 до 6 лет лишения свободы", - сообщил начальник отдела дознания УП Талдыкоргана Мирас Аскаров.

Автоледи задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988881-pyanaya-devushka-za-rulem-mercedes-sprovotsirovala-krupnoe-dtp-v-taldykorgane/