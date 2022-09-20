Грузовик столкнулся с автобусом в Карагандинской области. Четыре человека погибли

Автобус после столкновения с грузовиком. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Жуткое ДТП произошло вчера, 19 сентября, в Карагандинской области: автобус с пассажирами столкнулся с грузовым авто, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

Авария случилась примерно в 19:30 в Актогайском районе на автодороге "Алматы – Екатеринбург" в 30 километрах от поселка Сарышаган. Грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

От полученных травм на месте аварии погибли оба водителя и пассажир автобуса. Еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи.

На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров.

"Данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские вновь призвали водителей быть предельно осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988602-gruzovik-stolknulsya-s-avtobusom-v-karagandinskoy-oblasti-chetyre-cheloveka-pogibli/