Грузовик столкнулся с автобусом в Карагандинской области. Четыре человека погибли
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Жуткое ДТП произошло вчера, 19 сентября, в Карагандинской области: автобус с пассажирами столкнулся с грузовым авто, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы МВД РК.
Авария случилась примерно в 19:30 в Актогайском районе на автодороге "Алматы – Екатеринбург" в 30 километрах от поселка Сарышаган. Грузовой автомобиль МАЗ столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.
От полученных травм на месте аварии погибли оба водителя и пассажир автобуса. Еще один пассажир автобуса скончался в карете скорой помощи.
На момент ДТП в автобусе находилось 11 пассажиров.
"Данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении полиции.
Полицейские вновь призвали водителей быть предельно осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988602-gruzovik-stolknulsya-s-avtobusom-v-karagandinskoy-oblasti-chetyre-cheloveka-pogibli/