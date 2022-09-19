24-летний парень на Toyota насмерть сбил ребенка в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматинской области водитель Toyota Camry совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу, от полученных травм мальчик скончался на месте, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД POLISIA.KZ.

Как сообщили полицейские, трагедия произошла сегодня, 19 сентября, в Талгарском районе.

"24-летний водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь по автодороге Жетиген - Алматы в поселке Жаналык, совершил наезд на 10-летнего ребенка, который переходил дорогу по обозначенному пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 345 ч. 3 УК РК. Назначены соответствующие экспертные исследования", - заявили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988587-24-letniy-paren-na-toyota-nasmert-sbil-rebenka-v-almatinskoy-oblasti/