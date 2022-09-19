Двое детей погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

Минивэн после ДТП в Павлодарской области. Фото: polisia.kz

Минивэн, ехавший из Астаны в Усть-Каменогорск, вылетел в кювет на трассе в Павлодарской области. С места происшествия были госпитализированы 9 человек, при этом до приезда медиков скончались двое детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарскую областную станцию скорой помощи.

По информации службы "103", сообщение о ДТП поступило сегодня после полуночи. На место аварии выехали 3 кареты скорой помощи, а также одна - центра медицины катастроф, которые прибыли через 12 минут.

"Первой прибыла бригада скорой помощи из села Калкаман, которая занималась сортировкой пациентов. К сожалению, двое детей 6 и 14 лет скончались до приезда врачей. Еще 9 пострадавшим, четверым детям от года до 12 лет и пятерым взрослым от 31 до 66 лет, на месте оказали экстренную помощь", - сообщили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой помощи.

Пострадавших госпитализировали в Павлодар. При этом в службе "103" отметили, что заранее оповестили коллег о большом количестве пациентов.

Между тем в ДП региона уточнили, что по факту ДТП начата проверка. Минивэном Toyota Noah управлял 31-летний мужчина. Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

"В салоне автомашины находились 11 пассажиров (шестеро детей и пятеро взрослых). Являются между собой родственниками", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988430-dvoe-detey-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/