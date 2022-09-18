Два автомобиля и водитель пострадали из-за лося на дороге в Акмолинской области (видео)

Разбитый автомобиль. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сегодня утром на трассе в Акмолинской области произошло двойное ДТП – причиной аварии стал вышедший на дорогу лось. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

Видео с места происшествия появилось в одном из кокшетауских Instagram-пабликов. Автор записи показал пострадавший автомобиль и погибшее животное, лежащее на дороге.

Как сообщили полицейские, ДТП произошло сегодня, 18 сентября, около 7 часов утра на республиканской трассе "Нур-Султан – Петропавловск".

Отмечается, что из-за выхода дикого лося на дорогу сразу два автомобиля получили механические повреждения. Также пострадал 38-летний водитель одной из машин – он с различными травмами госпитализирован в больницу.

"В настоящее время дознавателями отдела полиции Бурабайского района уточняются все обстоятельства происшествия", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988380-dva-avtomobilya-i-voditel-postradali-iz-za-losya-na-doroge-v-akmolinskoy-oblasti-video/