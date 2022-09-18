Land Cruiser опрокинулся в кювет и загорелся в Карагандинской области. Двое человек погибли

Загородное шоссе. Иллюстративное фото: pexels.com

Смертельное ДТП произошло в Карагандинской области – по предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет и загорелась, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Трагический инцидент произошел вчера, 17 сентября, в Шетском районе Карагандинской области. По предварительным данным полиции, на автодороге "поселок Акой – поселок Бурма" 36-летний водитель Тoyota Land Cruiser не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет. Там машина загорелась.

"В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир – Данияр Турбаев, председатель окружной военно-врачебной комиссии Департамента полиции Карагандинской области – от полученных травм скончались на месте", – говорится в сообщении.

Сейчас данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы.

Отмечается, что Данияр Турбаев в должности председателя ОВВК работал с октября 2015 года. В 2006 году он окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию. Воспитывал четверых детей.

"Руководство, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким Данияра Турбаева", – добавили представители МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988367-land-cruiser-oprokinulsya-v-kyuvet-i-zagorelsya-v-karagandinskoy-oblasti-dvoe-chelovek-pogibli/