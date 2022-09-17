Спасатель погиб после опрокидывания пожарной машины в Павлодарской области (фото)

Пожарная машина опрокинулась набок. Фото: ДЧС Павлодарской области

Опрокидывание пожарной автоцистерны произошло на территории резервата "Ертiс Орманы" в Щербактинском районе. По информации спасателей, в машине находились два человека, один из которых погиб в результате ДТП, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По информации ДЧС, автомобиль перевернулся 16 сентября, примерно в половину третьего дня. Произошло это близи села Жанааул, в 60 километрах от места дислокации пожарных расчетов.

Ехало транспортное средство вдоль лесного массива, по грунтовой дороге.

Местность, где произошла авария. Фото: ДЧС Павлодарской области

Изначально спасателям поступило сообщение о том, что в машине оказались зажаты два человека.

"По прибытии начальника ПЧ-7 было установлено, что водитель не справился с управлением автотранспорта и перевернулся. В результате химбоец Бауртальского лесничества погиб на месте происшествия", – сообщили в ДЧС Павлодарской области.

В ДЧС уточнили, что погибший занимался тушением пожара, управляя рукавами. Водителя пожарной машины госпитализировали санавиацией в павлодарскую больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1988285-spasatel-pogib-posle-oprokidyvaniya-pozharnoy-mashiny-v-pavlodarskoy-oblasti-foto/